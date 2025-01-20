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        3 katlı apartmanın çatı katı alev alev yandı

        KOCAELİ'nin Derince ilçesinde 3 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, katı itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 23:58 Güncelleme: 21.01.2025 - 00:00
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        3 katlı apartmanın çatı katı alev alev yandı
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        KOCAELİ’nin Derince ilçesinde 3 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, katı itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın, saat 21.00 sıralarında Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Öğretmenler Caddesi’ndeki 3 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çatı katında çıkan yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, çatı katında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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