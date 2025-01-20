Kocaeli'de bir kişinin öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Suadiye Mahallesi orman yolu mevkisinde, dün İsa Turgut'un (35) kulübesinde baltayla yaralanması ve kaldırıldığı özel hastanede ölmesine ilişkin gözaltına alınan Y.C.B. ve N.B'nin Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.