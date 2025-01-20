Kocaeli'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Derince ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Fatih Sultan Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın nedeniyle apartmanın çatısında hasar oluştu.
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