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        Bot üretip, kaçak göçmen taşımışlar; 15 tutuklama

        KOCAELİ'degöçmen kaçakçılığı için bot üreten, bu botlarla denize kıyısı olan illerden kaçak yabancı uyruklu kişilerin taşınmasını sağlayan şüphelilere yönelik operasyonda; organizatörlerin de aralarında bulunduğu 23 kişiden 15'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 10:23 Güncelleme: 01.02.2025 - 10:30
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        Bot üretip, kaçak göçmen taşımışlar; 15 tutuklama
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        KOCAELİ'degöçmen kaçakçılığı için bot üreten, bu botlarla denize kıyısı olan illerden kaçak yabancı uyruklu kişilerin taşınmasını sağlayan şüphelilere yönelik operasyonda; organizatörlerin de aralarında bulunduğu 23 kişiden 15'i tutuklandı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; Karamürsel ilçesinde botlar üretildiği, bu botların denize kıyısı olan illere gönderildiği, buralarda bulunan otellerde barındırılan kaçak yabancı uyruklu kişilerin üretilen botlarla taşınması sağlanarak göçmen kaçakçılığı suçunun işlendiği tespit edildi.

        25 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

        Karamürsel Cumhuriyet Başsavcılığı ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde 10 Ekim 2024'te başlatılan soruşturma kapsamında farklı zamanlarda 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 25 kaçak göçmen yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Operasyonlarda organizatörlüğünü yaptığı değerlendirilen 5 şüpheli, 'Göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklandı.

        OTEL SAHİBİ DE GÖZALTINDA

        Soruşturmanın genişletilmesinin ardından 28 Ocak'ta Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde Kocaeli merkezli İzmir, Bursa, İstanbul ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlükleriyle Özel Harekat polisleri destekli eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında kaçak göçmenlerin barındığı otelin işletme sahibi, deniz botu üretimi ve deniz motorunun tedarikçisinin de bulunduğu 18 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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