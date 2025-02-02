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        İnşaatta tonlarca ağırlıktaki kalıbın altında kalıp, ağır yaralandı

        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde inşaat alanında üzerine tonlarca ağırlıkta kalıbın devrilmesi sonucu ağır yaralanan Abdulkadir A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 13:06 Güncelleme: 02.02.2025 - 13:06
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        İnşaatta tonlarca ağırlıktaki kalıbın altında kalıp, ağır yaralandı
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        KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde inşaat alanında üzerine tonlarca ağırlıkta kalıbın devrilmesi sonucu ağır yaralanan Abdulkadir A., hastaneye kaldırıldı.

        Olay, 11.00 sıralarında Merkez Mahallesi D-130 kara yolu üzerindeki kentsel dönüşüm kapsamında çalışmaların devam ettiği inşaat alanında meydana geldi. Abdulkadir A., devrilen tonlarca ağırlıktaki kalıbın altında kaldı. Ağır yaralanan Abdulkadir A., diğer işçiler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, çağırılan sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından Abdulkadir A., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri ise inşaat alanında incelemelerde bulundu.

        Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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