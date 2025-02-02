İnşaatta tonlarca ağırlıktaki kalıbın altında kalıp, ağır yaralandı

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, 11.00 sıralarında Merkez Mahallesi D-130 kara yolu üzerindeki kentsel dönüşüm kapsamında çalışmaların devam ettiği inşaat alanında meydana geldi. Abdulkadir A., devrilen tonlarca ağırlıktaki kalıbın altında kaldı. Ağır yaralanan Abdulkadir A., diğer işçiler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, çağırılan sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından Abdulkadir A., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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