İnşaatta tonlarca ağırlıktaki kalıbın altında kalıp, ağır yaralandı
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde inşaat alanında üzerine tonlarca ağırlıkta kalıbın devrilmesi sonucu ağır yaralanan Abdulkadir A.
KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde inşaat alanında üzerine tonlarca ağırlıkta kalıbın devrilmesi sonucu ağır yaralanan Abdulkadir A., hastaneye kaldırıldı.
Olay, 11.00 sıralarında Merkez Mahallesi D-130 kara yolu üzerindeki kentsel dönüşüm kapsamında çalışmaların devam ettiği inşaat alanında meydana geldi. Abdulkadir A., devrilen tonlarca ağırlıktaki kalıbın altında kaldı. Ağır yaralanan Abdulkadir A., diğer işçiler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, çağırılan sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından Abdulkadir A., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri ise inşaat alanında incelemelerde bulundu.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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