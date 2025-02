Bakan Uraloğlu: Gebze OSB-Darıca, her şeyiyle Türk mühendisliğinin ürünü olarak inşa edilen ilk metro hattı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Gebze OSB-Darıca Metro hattımız, inşasını yapan yüklenicisinden hat üzerinde çalışacak araçlarına ve sinyalizasyon sistemine kadar tamamen milli şirketimiz eliyle, her şeyiyle Türk teknik ve mühendisliğinin ürünü olarak inşa edilen ilk metro hattımız. Bu özelliğiyle 'Türkiye Yüzyılı'nda metro hattı inşaatlarında artık yeni bir dönem başladığının da en güzel kanıtıdır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli ziyaretleri kapsamında ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Gebze Hizmet Binası'nda yerel yöneticilerle bir araya gelerek İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Bakan Uraloğlu, buradaki toplantının ardından Gebze ilçesindeki kontrol merkezi ve depo sahasında düzenlenen Gebze-Darıca Metro Hattı Test Sürüşü Programı'na katıldı. Burada konuşan Uraloğlu, "Yapım çalışmalarına devam ettiğimiz Gebze OSB-Darıca Raylı Sistem Hattımızda kullanılacak araçlarımızın hattımızla olan entegrasyon test çalışmalarını yerinde incelemek üzere bir araya geldik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak özellikle metropol şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın trafik probleminin çözümü için çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdik" dedi.

'KENT İÇİ RAYLI SİSTEM HATTI UZUNLUĞU 434 KİLOMETREYE ULAŞMIŞ DURUMDA'

Bakan Uraloğlu, "Türkiye genelinde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz kent içi raylı sistem hattı uzunluğu 434 kilometreye ulaşmış durumda. Şu anda Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı da dahil Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da 73,4 kilometre kent içi raylı sistem hattının yapımını da bir taraftan sürdürüyoruz. 2'si Ankara'da olmak üzere Sakarya ve Trabzon'da toplam 67 kilometre uzunluğunda olan 4 ayrı kent içi raylı sistem hattının projelerinin hazırlanmasına da devam ediyoruz. Yine İstanbul, Ankara, Samsun ve Konya olmak üzere 4 ilimizde de 126,7 kilometre yeni hattın yapımını da planlıyoruz. Yapımı devam eden ve planladığımız projelerimizi de hayata geçirdiğimiz de bakanlık olarak bugüne kadar ülkemiz geleninde inşa ettiğimiz 434 kilometre kent içi raylı sistem uzunluğunu 634,1 kilometreye çıkarmış olacağız. Gebze'den çıktığımızda Sinop'a, Antalya'ya ya da sınırlarımızı aşarak Sofya'ya ulaşacak kadar bir uzunluktan bahsediyoruz" diye konuştu.

Kocaeli'ye yönelik yatırımlara da değinen Bakan Uraloğlu, "Şu an yapım çalışmalarına süratle devam ettiğimiz 15,4 kilometre uzunluğundaki Gebze OSB-Darıca Sahil Hattımızı çift hat olarak inşa ediyoruz. Tasarım hızı, 90 kilometre olan hattımız 11 istasyonuyla günde 330 bin yolcuya hizmet verecek. Gebze OSB ile Darıca sahil hattı arasındaki yerleşimin yoğun olduğu bölgeleri metro konforunda birbirine bağlayacak. Gar istasyonuyla Marmaray hattına, Adliye İstasyonu'nda ise ileride yapılacak bir metro hattı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na erişim imkanı sağlanmış olacak. Ayrıca OSB istasyonunun yaklaşık 1 kilometre kuzeyinde yine yaklaşık 113 bin metrekare alan üzerinde 17 set kapasiteli depo ve bakım alanı da inşa ediyoruz. İnşallah hattımızdaki tüm çalışmaları 2026 yılının ikinci yarısında tamamlayacak ve Kocaeli'mizin, bölgemizin hizmetine sunacağız. Hattın tamamlanmasıyla kara yolu işletme ve bakım kazancı, hava kirliliği gibi dışsal faydalar ve zaman kazancı gibi etkenlerle 25 yıllık projeksiyonda ekonomik kazanç yaklaşık 2 milyar 734 milyon euronun üzerinde olacaktır. Bu kazancı düşündüğümüzde bu projenin Kocaeli ve ülkemiz adına ne kadar önemli bir proje olduğunu da ortaya koymuş oluyoruz. Şu anda projemizde genel ilerleme oranı yaklaşık yüzde 86. Toplamda 78 bin 922 metre olan ray miktarımızın 42 bin 14 metresinin montajını tamamladık" dedi.

'HER ŞEYİMİZ YERLİ VE MİLLİ OLACAK'

Bakan Uraloğlu, "Gebze OSB-Darıca Metro hattımız, inşasını yapan yüklenicisinden hat üzerinde çalışacak araçlarına ve sinyalizasyon sistemine kadar tamamen milli şirketimiz eliyle, her şeyiyle Türk teknik ve mühendisliğinin ürünü olarak inşa edilen ilk metro hattımız. Bu özelliğiyle 'Türkiye Yüzyılı'nda metro hattı inşaatlarında artık yeni bir dönem başladığının da en güzel kanıtıdır. Artık metro hatlarımız yapım aşamasından elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamasına kadar üstünde çalışacak araçlarla birlikte her şeyimiz milli ve yerli olacak. Sizlerle bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum; yarın Sakarya'daki TÜRASAŞ tesislerimizde 225 kilometre hıza sahip ilk yerli ve milli elektrikli hızlı tren setimizin gövde kaynak törenini gerçekleştirerek üretimini başlatmış olacağız. Zaten 160 kilometre hıza sahip yerli ve milli elektrikli tren setlerimizi üretmiştik ve 3 setimizin şu an Adapazarı-Gebze arasında yolcu taşımacılığı yaptığını hepimiz biliyoruz. Şimdi 225 kilometre hıza sahip olanları da üretmeye başlıyoruz. İşte Gebze OSB-Darıca sahil hattımızda yerli metro araçlarımız, ana hatlarımızda yerli elektrikli tren setlerimiz. Yine örneğin Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda kullandığımız yerli ve milli elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemlerimiz. Bunlar ülkemiz için çok ama çok kıymetli kazanımlar. Ne kadar çok yerli üretim, o kadar çok bağımsız ve güçlü bir ülke anlamı taşımaktadır. Hiç şüpheniz olmasın ki Türkiye'nin gelecek vizyonunu teknolojiyi yakından takip ederek ve daima entegrasyonu merkeze koyarak şekillendireceğiz" dedi.