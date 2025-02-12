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        Kocaeli'de kar yağışı (2)

        KUZEYMARMARA OTOYOLU'NDA KAR VE SİSKocaeli'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 15:09 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:15
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        Kocaeli'de kar yağışı (2)
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        KUZEYMARMARA OTOYOLU'NDA KAR VE SİS

        Kocaeli’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez ilçesi geçişi Sevindikli mevkisinde kar yağışı ve sis nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Otoyolun, İstanbul ve Ankara yönünde Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor. Öte yandan, otoyolun kenarındaki yeşil alanlar kar yağışıyla beyaza büründü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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