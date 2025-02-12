Kocaeli'de kar yağışı (2)

Kocaeli’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez ilçesi geçişi Sevindikli mevkisinde kar yağışı ve sis nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Otoyolun, İstanbul ve Ankara yönünde Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor. Öte yandan, otoyolun kenarındaki yeşil alanlar kar yağışıyla beyaza büründü.

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