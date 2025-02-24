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        Lokantada ortağını vurup rehin aldı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Resul Türk, ortağı Mehmet Günaydın'ı birlikte işlettikleri lokantada pompalı tüfekle vurup rehin aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 14:07 Güncelleme: 24.02.2025 - 14:10
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        Lokantada ortağını vurup rehin aldı
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde Resul Türk, ortağı Mehmet Günaydın'ı birlikte işlettikleri lokantada pompalı tüfekle vurup rehin aldı. Türk polisin ikna çalışması sonucu teslim olurken, Günaydın’ın yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Olay, saat 12.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Resul Türk, elinde pompalı tüfekle Mehmet Günaydın ile birlikte işlettikleri lokantaya girdi. Burada Türk, alacağı olduğunu öne sürdüğü ortağı Günaydın’ı tüfekle vurup, rehin aldı. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler, Günaydın’ın kendilerine teslim edilmesini istedi. Ancak Resul Türk, bu talebi reddetti. Lokantaya kimsenin girmesine izin vermeyen şüpheli, özel harekat polislerinin iknasının ardından teslim oldu. Mehmet Günaydın'ın yapılan sağlık kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi. Resul Türk, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Resul Türk ile Mehmet Günaydın arasında alacak meselesi nedeniyle bir aydır husumet olduğu belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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