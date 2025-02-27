Yeğeninin kocasını otobüste öldüren sanık: Bana küfredince bıçakladım

KOCAELİ’nin Karamürsel ilçesinde bindiği özel halk otobüsünde husumetlisi Enes Yiğit Toraman'ı (29) bıçaklayarak öldüren eşinin dayısı Volkan Aksal (39), Kocaeli 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada konuştu. Otobüse binip arkasını döndüğünde Enes Toraman’ın kendisine küfrettiğini iddia eden Aksal, "Bana küfredince kendisini bıçakladım. Kendisi ile sürtüşmelerimizden dolayı bıçak taşımaya başlamıştım" dedi.

Olay, 9 Ekim 2024’te Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Özel halk otobüslerinin ilk durağı olan Karamürsel Otogarı'ndan evine gitmek için 41 J 3272 plakalı otobüse binen Enes Yiğit Toraman, araca 4 Temmuz durağında binen eşinin dayısı Volkan Aksal’ın bıçaklı saldırısına uğradı. Toraman otobüste kanlar içerisinde kalırken, Volkan Aksal kaçtı. Ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Enes Yiğit Toraman, kurtarılamadı. Polis, Volkan Aksal’ı kısa süre sonra Gölcük ilçesinde gözaltına aldı. Volkan Aksal’ın yeğeninin Enes Yiğit Toraman ile kaçarak evlendiği, bu nedenle aralarında husumet olduğu öğrenildi. Olaydan bir önceki gün Volkan Aksal ile Enes Yiğit Toraman'ın telefonda tartıştığı da belirlendi. Volkan Aksal’ın, Enes Yiğit Toraman'ı takip ederek aynı otobüse bindiği tespit edildi.

‘GERİ DÖNMEK İÇİN OTOBÜSE BİNDİM, TESADÜFEN ENES'İ ORADA GÖRDÜM’

Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması Kocaeli 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Volkan Aksal, öldürülen Enes Yiğit Toraman’ın ailesi, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Duruşmada konuşan Volkan Aksal, “Enes, yeğenim K.T.’yi darbederek kolunu yerinden çıkardı. Bu sebeple aramızda sürtüşme başladı. Kübra boşanma davası açtı ancak sonrasında barıştılar. Bunun üzerine konuyu kapattık. Enes'in kadın ticareti yaptığına dair konuşmalara da şahit oldum. Kübra'yı merak ettim, Enes kendisini tehdit mi ediyor yoksa kendi rızası ile mi kocasının evine kalıp kalmadığını sordum ancak yeğenim cevap vermedi. Bunun üzerine Enes ile konuşmak için Karamürsel'deki iş yerine gittim ancak kendisini bulamadım. Geri dönmek için otobüse bindim, tesadüfen Enes'i orada gördüm" diye konuştu.

‘BANA KÜFREDİNCE KENDİSİNİ BIÇAKLADIM’ Otobüse binip arkasını döndüğünde Enes Yiğit Toraman’ın kendisine küfrettiğini söyleyen Volkan Aksal, "Bana küfredince kendisini bıçakladım. Kendisi ile sürtüşmelerimizden dolayı bıçak taşımaya başlamıştım. Enes’in silah taşıdığını ve yakalattırdığını biliyordum. Bana ettiği küfürler ve silah taşıdığını bildiğim için o panikle olay gerçekleşti. Enes beni sürekli tehdit ediyordu, bana konumlar atıyordu. Enes ile aynı durakta mı otobüse bindik bilmiyorum, o an onu görmedim” dedi. ‘KÜBRA, ‘ENES’İN ÖLMESİNİ İSTİYORUM’ DEDİ 3 GÜN SONRA DA OĞLUM ÖLDÜRÜLDÜ’ Enes Yiğit Toraman’ın annesi Filiz Altan, "Sanığın dediği hiçbir şeye katılmıyoruz. Kübra, 15 yaşından beri dayısından işkence gördüğünü, hatta kendisini bıçaklamaya kalkıştığını söylerdi. Oğlum daha önce küfretmiş olabilir ancak sanığın dediği kadar yoktur. 5 dakikada oğlumun siniri yatışırdı. Oğlum kendilerine özür mesajları da yazmıştır. Ailenin tamamından şikayetçiyim. Anne ve babası varken neden sanık bu konuya dahil oldu anlamış değilim. Olaydan önce Kübra ile Enes kavga etmişti. Kübra, 'Enes'in ölmesini istiyorum' dedi. 3 gün sonra da oğlum öldürüldü" dedi. ‘SANIĞA AZ CEZA VERİRSENİZ SANIK KÜRSÜSÜNDE BEN OLURUM, O BAŞKA YERDE OLUR’ Enes Yiğit Toraman’ın babası Yusuf Toraman, "Oğlum sigara dahi içmeyen bir insandı. Oğlum evlendikten sonra değişmeye başladı. Karı- kız olayı yoktu. Sanık bana ve eşime de küfretti. Oğlumu 15 kere bıçaklamış. Oğlum katledildi. Sanığa az ceza verirseniz sanık kürsüsünde ben olurum, o başka yerde olur" ifadelerini kullandı. ‘13 GÜNLÜK BEBEKLE MAHKEMELERDE KOŞTURDUM’ Tanık olarak dinlenen Enes Yiğit Toraman'ın kayınpederi Ali Bilge, "Volkan kayınbiraderim olur. Kız babası olarak en büyük cezayı ben alacağım. Çünkü anlatacaklarım için torunum ömür boyu bana düşman olarak bakabilir. Volkan bizimle damat tarafı arasında köprü oldu. Kızdığımda Volkan bana, 'Sen de benim ablamı kaçırmadın mı? Yeğenim bir hata yaptı, yapacak bir şey yok' dedi. Kızım 3 kere kapıma geldi. 2'nci gelişince bağrımıza bastık. Volkan, 'Olur öyle şeyler' dedi. Kızım, 13 günlük bebeği ile gece yarısı evime geldi ve darp raporu aldı. 13 günlük bebekle mahkemelerde koşturdum. Kızım 3 kez kapı önüne konmasına rağmen hukukla, polisle olayı çözelim istedik" diye konuştu.