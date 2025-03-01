MESEM üzerinden kamuyu 77 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen 38 şüpheli adliyede (2)

Kocaeli merkezli 7 ilde Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden kamuyu yaklaşık 77 milyon TL zarara uğrattığı iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 20'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Soruşturma kapsamında firari olan 2 şüpheli ise aranıyor.

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