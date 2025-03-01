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        MESEM üzerinden kamuyu 77 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen 38 şüpheli adliyede (2)

        20ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Kocaeli merkezli 7 ilde Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden kamuyu yaklaşık 77 milyon TL zarara uğrattığı iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 20'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 00:07 Güncelleme: 01.03.2025 - 00:07
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        MESEM üzerinden kamuyu 77 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen 38 şüpheli adliyede (2)
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        20ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Kocaeli merkezli 7 ilde Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden kamuyu yaklaşık 77 milyon TL zarara uğrattığı iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 20'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Soruşturma kapsamında firari olan 2 şüpheli ise aranıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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