Park halindeki otomobil yandı

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Şehit Abdulsamet Özen Caddesi’nde park halindeki 34 FHD 362 plakalı otomobilde saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede otomobili sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

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