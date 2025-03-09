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        Park halindeki otomobil yandı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 12:43 Güncelleme: 09.03.2025 - 12:45
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        Park halindeki otomobil yandı
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        KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Yavuz Sultan Selim Mahallesi Şehit Abdulsamet Özen Caddesi’nde park halindeki 34 FHD 362 plakalı otomobilde saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede otomobili sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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