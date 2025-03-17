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        Gebze'de çapraz ateşle öldürülen Bayram, toprağa verildi

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yüzlerini kask ile gizleyen 2 kişinin pusu kurup evinin bulunduğu cadde üzerinde çapraz ateş açarak öldürdüğü Bayram Zunluoğlu (26), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 18:18 Güncelleme: 17.03.2025 - 18:25
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        Gebze'de çapraz ateşle öldürülen Bayram, toprağa verildi
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yüzlerini kask ile gizleyen 2 kişinin pusu kurup evinin bulunduğu cadde üzerinde çapraz ateş açarak öldürdüğü Bayram Zunluoğlu (26), toprağa verildi.

        Olay, dün saat 06.00’da Mimar Sinan Mahallesi, Pirireis Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabaha karşı otomobilini 25’inci Sokaktaki evinin yanına park eden Bayram Zunluoğlu, araçtan indiği sırada sokağın üst ve alt tarafından yüzlerini kask ile gizleyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganların çapraz ateşe tuttuğu Zunluoğlu, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Zunluoğlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Saldırıda öldürülen Zunluoğlu’nun cenazesi bugün helallik almak için olayın yaşandığı sokaktaki evine getirildi. Helallik ve duanın ardından Zunluoğlu'nun cenazesi Süleymaniye Camiine getirildi. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Zunluoğlu, Mimar Sinan mezarlığı aile kabristanında toprağa verildi.

        Polis, cinayet zanlılarını yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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