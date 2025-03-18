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        Kocaeli'de otomobil dereye düştü: 1 ölü

        KOCAELİ'nde otomobilin, yol kenarındaki dereye düştüğü kazada sürücü Eray Yıldırım (28) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 16:06 Güncelleme: 18.03.2025 - 16:10
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        Kocaeli'de otomobil dereye düştü: 1 ölü
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        KOCAELİ’nde otomobilin, yol kenarındaki dereye düştüğü kazada sürücü Eray Yıldırım (28) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Kuğu Sokak’ta meydana geldi. Eray Yıldırım’ın kontrolünü yitirdiği 34 MEA 25 plakalı otomobil, yol kenarındaki Kiraz Deresi’ne düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışmaları sonucu araç kıyıya çekilirken, sağlık ekibinin kontrolünde Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Eray Yıldırım’ın yakınları acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Yıldırım’ın cenazesi işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eray Yıldırım’ın boğulduğu belirlenirken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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