Kocaeli'de, geri dönüşüm tesisinde yangın

Yangın, 03.30 sıralarında Çepni Mahallesi Suadiye Bağdat Caddesi'ne bulunan geri dönüşüm tesisinde çıktı. Elektronik atık depolama alanında henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 28 araç ve 84 personel ile yaptığı müdahale sonucu yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangın sonrası tesiste büyük çapta hasar meydana gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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