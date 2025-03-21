Kocaeli Üniversitesi'ndeki protestoda gözaltına alınanlar serbest bırakıldı (2)
GÖZALTINDAKİ6 KİŞİ SERBESTDün akşam saatlerinde çıkan arbedede gözaltına alınan 6 kişi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
GÖZALTINDAKİ6 KİŞİ SERBEST
Dün akşam saatlerinde çıkan arbedede gözaltına alınan 6 kişi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.