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        Köpek, kuaförde tedirginliğe neden oldu

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kuaförde müşteriye ait köpek tedirginliğe yol açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 15:38 Güncelleme: 24.03.2025 - 15:40
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        Köpek, kuaförde tedirginliğe neden oldu
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        KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde kuaförde müşteriye ait köpek tedirginliğe yol açtı. Üst kattan inen köpeği gören berber tezgahın üzerine çıkmaya çalışırken, müşteri ise kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 12 Mart günü Dumlupınar Mahallesi Nur Caddesi’ndeki bir iş merkezinde bulunan kuaförde meydana geldi. Kuaförün üst katında, ismi öğrenilmeyen bir müşteriye ait köpek, aniden merdivenlerden alt kata indi. Köpek, berbere ve tıraş ettiği müşteriye yönelince panik yaşandı. Berber tezgahın üzerine çıkmaya çalışırken, müşterisi ise oturduğu yerden hızlıca kalkıp kaçtı, savrulan berber koltuğu yere düştü. Sesler üzerine alt kata inen müşteri, köpeğini tasmasından tutarak kontrol altına aldı.

        Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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