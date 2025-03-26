TEM Otoyolu'nda 4 TIR birbirine girdi; 1 yaralı
TEM Otoyolu Kocaeli'nin Körfez ilçesi geçişinde 4 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Kocaeli'nin Körfez ilçesi geçişinde 4 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Körfez ilçesi Hereke mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 4 TIR birbirine girdi. Kazada 1 TIR şoförü yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı E.A., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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