Kocaeli'de oto galeriye silahlı saldırı (2)

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde oto galeriye düzenlenen silahlı saldırı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde galerinin önüne yaklaşan aracın durduğu, içindeki T.H. nin ateş ettikten sonra uzaklaşmaya çalıştığı, galerici A.Y.’nin tabancasını çekerek peş peşe arkasından ateş ettiği anlar yer alıyor.

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