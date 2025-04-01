Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de, Burhan Abiş'in cenazesine katıldı (2)

‘HERZAMAN ÖZÜ, SÖZÜ AÇIK, NET OLAN BİR İNSANDI’

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Burhan abimizi ilk belediye başkanlığı yaptığı yerden şimdi hakka uğurluyoruz. Makamı cennet olsun. Nevi şahsına münhasır bir insandı Burhan ağabey ve bizim de siyasette ilk belediye başkanımızdı. Buralarda, ‘Ulaşlı Belediye Başkanı’ dendiği zaman akla Burhan ağabey gelirdi ve kendi nevi şahsına münhasır haliyle de her zaman özü, sözü açık, net olan bir insandı. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

‘BİZ ONDAN RAZIYIZ’

Erdoğan, Abiş'ten razı olduklarını belirterek, “Rabbim bizleri inşallah cennette de bir araya getirir. Sevgili habibini 'Liva-ül hamd' ismiyle müsemma sancağı altında toplanmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Tabi hastane süresi içerisinde kendisini bir kez ziyaret etme imkanı buldum. Orada da kendisini ziyaret ettik; telefon irtibatlarımızı devam ettirdik. Biz ondan razıyız, inanıyorum ki sizler de razısınız. Bu güzellikleriyle Rabbim bizleri inşallah cennetinde de buluşturur” diye konuştu.