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        Tartıştığı genci evinin önünde bıçaklayan şüpheli tutuklandı

        KOCAELİ'nin Derince ilçesinde çıkan tartışmada Kadir Çetin'i (28) evinin önünde bıçakla boynundan yaralayan saldırgan O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 18:22 Güncelleme: 02.04.2025 - 18:25
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        Tartıştığı genci evinin önünde bıçaklayan şüpheli tutuklandı
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        KOCAELİ’nin Derince ilçesinde çıkan tartışmada Kadir Çetin’i (28) evinin önünde bıçakla boynundan yaralayan saldırgan O.B., polis ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Çetin’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında Sırrıpaşa Mahallesi Akbal Sokak'ta meydana geldi. Kadir Çetin, evinin önünde bulunduğu sırada O.B. ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken O.B. yanında bulunan bıçakla Kadir Çetin’i boynundan bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kadir Çetin, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çetin, buradan Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

        Olayın ardından kaçan O.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan O.B., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çetin’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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