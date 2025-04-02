Tartıştığı genci evinin önünde bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Sırrıpaşa Mahallesi Akbal Sokak'ta meydana geldi. Kadir Çetin, evinin önünde bulunduğu sırada O.B. ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken O.B. yanında bulunan bıçakla Kadir Çetin’i boynundan bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kadir Çetin, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çetin, buradan Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.