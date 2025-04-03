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        Tavuk dönerden zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurulanların sayısı 100'ü aştı; 2 gözaltı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir işletmede farklı zamanlarda yedikleri tavuk dönerin ardından rahatsızlanıp hastanelere başvuranların sayısı 100'ü geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 17:49 Güncelleme: 03.04.2025 - 17:55
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        Tavuk dönerden zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurulanların sayısı 100'ü aştı; 2 gözaltı
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir işletmede farklı zamanlarda yedikleri tavuk dönerin ardından rahatsızlanıp hastanelere başvuranların sayısı 100'ü geçti. İşletme sahibi K.Y. ve E.T. gözaltına alındı.

        Olay, 1 Nisan'da, Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki tavuk döner satılan işletmede meydana geldi. Farklı zamanlarda mekandan tavuk döner yiyen 51 kişi, mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleri ve zehirleneme şüphesiyle Körfez Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastane ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Bu kişilerden 49'u tedavilerinin ardından taburcu edildi. Özel hastanede tedavisi süren 2 çocuğun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Süreç boyunca aynı şikayetlerden hastanelere başvuran kişi sayısının toplamda 100'ün üzerine çıktığı öğrenildi.

        İŞLETME MÜHÜRLENDİ

        Polis ekiplerinin gözaltına aldığı işletme sahipleri K.Y. ve E.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Körfez Belediyesi'nin başlattığı inceleme sonucu işletme mühürlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından işletmede satılan dönerden alınıp, tahlile gönderilen numuneler inceleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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