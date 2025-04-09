Hasta taşıyan ambulansla çarpışan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı
ArdacanUZUN-Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT (Kocaeli)- KOCAELİ'de hasta taşıyan ambulans ile çarpışan otomobilin sürücüsü M.
ArdacanUZUN-Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT (Kocaeli)- KOCAELİ’de hasta taşıyan ambulans ile çarpışan otomobilin sürücüsü M.Y. ve babası R.Y. yaralandı. Yaralılar ve ambulanstaki hasta A.T., hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi D-605 kara yolunda meydana geldi. İzmit yönüne giden A.K. idaresindeki 41 ARY 204 plakalı ambulans ile Çayırköy yolundan D-605 kara yoluna bağlanan M.Y.’nin kullandığı 41 AHM 648 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, M.Y. ve yanındaki babası R.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ve ambulansın taşıdığı A.T. isimli hasta ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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