Okulunda rahatsızlanan İrem, kaldırıldığı hastanede öldü (3)

TOPRAĞAVERİLDİ

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, menenjit nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve 2 kardeşten biri olduğu öğrenilen 8 yaşındaki İrem Aslan’ın cenazesi aynı ilçedeki Sopalı Çiftliği Cami’ye getirildi. Cenazede baba Furkan, anne Esra ile çocukları Kerem ile yakınları tedbir amaçlı taktıkları maske ile taziyeleri kabul etti. Aslan ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Derince Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

‘EVDE ÇOK UFAK BELİRTİLERİ VARDI’

Cenaze öncesi baba Furkan Aslan, süreç ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, “Menenjit teşhisi koydular. Hızlı bir şekilde nüksetti. Yoğun bakım ünitesine aldılar. Yoğun bakım ünitesinde de 1 gün kadar kaldı. En son durumunun stabil olduğunu söylediler ve Kocaeli Şehir Hastanesi’ne naklettiler ve ‘Orada ozon tedavisi görecek’ dediler. Orada da 4-5 saat kaldık ve kötü haberini aldık. Evde çok ufak belirtileri vardı; diz ağrısıyla başladı. 2 gün boyunca diz ağrısı olduğunu söyledi. 3’üncü gün kusma ve ayak ağrısında artma oldu; vücudunun da 1-2 yerinde sivilce şeklinde lekelenmeler vardı” ifadelerini kullandı.