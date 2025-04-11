Okulunda rahatsızlanan İrem, kaldırıldığı hastanede öldü (3)
TOPRAĞAVERİLDİKocaeli'nin Derince ilçesinde, menenjit nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve 2 kardeşten biri olduğu öğrenilen 8 yaşındaki İrem Aslan'ın cenazesi aynı ilçedeki Sopalı Çiftliği Cami'ye getirildi.
TOPRAĞAVERİLDİ
Kocaeli’nin Derince ilçesinde, menenjit nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve 2 kardeşten biri olduğu öğrenilen 8 yaşındaki İrem Aslan’ın cenazesi aynı ilçedeki Sopalı Çiftliği Cami’ye getirildi. Cenazede baba Furkan, anne Esra ile çocukları Kerem ile yakınları tedbir amaçlı taktıkları maske ile taziyeleri kabul etti. Aslan ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Derince Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.
‘EVDE ÇOK UFAK BELİRTİLERİ VARDI’
Cenaze öncesi baba Furkan Aslan, süreç ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, “Menenjit teşhisi koydular. Hızlı bir şekilde nüksetti. Yoğun bakım ünitesine aldılar. Yoğun bakım ünitesinde de 1 gün kadar kaldı. En son durumunun stabil olduğunu söylediler ve Kocaeli Şehir Hastanesi’ne naklettiler ve ‘Orada ozon tedavisi görecek’ dediler. Orada da 4-5 saat kaldık ve kötü haberini aldık. Evde çok ufak belirtileri vardı; diz ağrısıyla başladı. 2 gün boyunca diz ağrısı olduğunu söyledi. 3’üncü gün kusma ve ayak ağrısında artma oldu; vücudunun da 1-2 yerinde sivilce şeklinde lekelenmeler vardı” ifadelerini kullandı.
‘BÜTÜN AŞILARINI YAPTIRMIŞTIM’
Hastane sürecini de anlatan Aslan, “Biz, bu ağrıdan dolayı ilk başta Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurduk. Hastanede bu hastalığın enfeksiyon hastalığı gibi göründüğünü söyleyerek hiç bakmadan direkt bizi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk ettiler. Çarşamba günü saat 15.00 gibi oraya gittik. Orada da gece saatlerine kadar sürekli tahliller yaptılar. En son omuriliğinden sıvı alıp test yaptılar. Oradan menenjit hastalığının türünü de tespit ettiler; daha sonra da tedaviye başladılar. Bu süreçte de sivilce şeklindeki lekeler gittikçe arttı. Vücudunu sarmaya başladı. Biraz daha halsizlik oluşmaya başladı. Testlerin sonuçları çıkınca yoğun bakıma aldılar” diye konuştu. “Menenjit aşısı oldu mu?” sorusunu da yanıtlayan Baba Aslan, “Sağlık ocağında zorunlu olarak yapılan bütün aşıları yaptırmıştım ama ekstra bir aşısı yok” ifadelerini kullandı.
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