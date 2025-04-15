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        Kocaeli'de 12 ton sahte alkol ele geçirildi

        KOCAELİ'ninKörfez ilçesinde bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 12 ton sahte alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 14:34 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:40
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        Kocaeli'de 12 ton sahte alkol ele geçirildi
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        KOCAELİ'ninKörfez ilçesinde bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 12 ton sahte alkol ele geçirildi.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Körfez ilçesindeki bir imalathaneye baskın yaptı. Adreste yapılan aramada, 12 ton sahte alkol, 6 ayrıştırıcı filtre ünitesi, 1 adet 12 başlıklı doldurma ve paketleme ünitesi ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' çerçevesinde işlem yapıldığı bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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