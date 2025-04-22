Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Mendes'in sözleşmelerini uzattı

        SÜPER Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaelispor'da Oğulcan Çağlayan ve Ryan Mendes'in sözleşmeleri, uzatma opsiyonu kullanılarak 1 yıl uzatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 14:10 Güncelleme: 22.04.2025 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Mendes'in sözleşmelerini uzattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SÜPER Lig’e çıkmayı garantileyen Kocaelispor’da Oğulcan Çağlayan ve Ryan Mendes'in sözleşmeleri, uzatma opsiyonu kullanılarak 1 yıl uzatıldı.

        1'inci Lig'in 35'inci haftasında matematiksel olarak Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaelispor’da Oğulcan Çağlayan ve Ryan Mendes’in sözleşmeleri 1 yıl uzatıldı. Yeşil-siyahlı ekibin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Oğulcan Çağlayan ve Ryan Mendes’in sözleşmelerinde yer alan uzatma opsiyonunun kullanıldığı belirtilerek, “Futbolcumuz Oğulcan Çağlayan ve Ryan Mendes’in sözleşmesinde yer alan uzatım opsiyonu kulübümüz tarafından kullanılmış olup, futbolcumuzun sözleşmesi 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

        Öte yandan 2024-2025 1'inci Lig sezonunda Kocaelispor’da 33 maça çıkan Oğulcan Çağlayan 17 gol ve 5 asist yaptı. Ryan Mendes ise ligde çıktığı 31 maçta 11 gol ve 7 asist ile takımına katkı verdi. Kocaelispor’da ligde skora Oğulcan Çağlayan’dan sonra en çok katkı sağlayan isim Ryan Mendes oldu. 0

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Kuzeyden serin, güneyden tozlu rüzgarlar esiyor!
        Kuzeyden serin, güneyden tozlu rüzgarlar esiyor!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Trabzon'da sis içerisinde heyelan! Çevredekiler sirenlerle kurtuldu!
        Trabzon'da sis içerisinde heyelan! Çevredekiler sirenlerle kurtuldu!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de teleferik yarın yüzde 50 indirimli olacak
        Kocaeli'de teleferik yarın yüzde 50 indirimli olacak
        Marmara Denizi'nde popülasyonları artan mercanlar görüntülendi
        Marmara Denizi'nde popülasyonları artan mercanlar görüntülendi
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan 23 Nisan mesajı
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan 23 Nisan mesajı
        HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Değirmenci, Kocaeli'de konuştu:
        HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Değirmenci, Kocaeli'de konuştu:
        Kocaelispor'da Ryan Mendes'in sözleşmesi uzatıldı
        Kocaelispor'da Ryan Mendes'in sözleşmesi uzatıldı
        Yeşil sahaların tıbbiyeli futbolcusu profesyonel ligleri hedefliyor
        Yeşil sahaların tıbbiyeli futbolcusu profesyonel ligleri hedefliyor