Marmara Kariyer Fuarı, Kocaeli'de 28 Nisan'da açılıyor

MARMARA Kariyer Fuarı’nın (MARMARAKAF) 2’ncisi bu yıl 28-29 Nisan tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, KOÜ ev sahipliğinde ve Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenecek MARMARAKAF 28-29 Nisan tarihlerinde kapılarını açıyor. Bugün İzmit’teki bir restoranda düzenlenen tanıtım toplantısına Kocaeli Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve akademisyenler katıldı.

‘100 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ AĞIRLAMAYI HEDEFLİYORUZ’

14 üniversite paydaşlığında 700 civarı etkinliğin düzenleneceği Avrupa’nın en büyük, Türkiye’nin ödüllü belgesel kariyer fuarı olma özelliğini taşıyan MARMARAKAF hakkında bilgi veren Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Geçen yıl düzenlediğimiz ve enlerin fuarı olma özelliği taşıyan Marmara Kariyer Fuarı’nı bu yıl da büyük bir başarı ile gerçekleştireceğimize inanıyorum. Geçen yıl bin 142 firma, 103 bin ziyaretçi ve 771 farklı etkinlikle, Avrupa’nın en büyük kariyer fuarı olarak gerçekleştirdik. Marmara Kariyer Fuarımızda bu yıl da benzer bir başarıyı yakalamak için çalışmalarımızı tamamladık. Geçen hafta itibari ile fuarda bulunan tüm stantlarımız doldu. Şu an için katılımcı firma sayımız, geçen yıl da olduğu gibi 1000’in üzerine çıkmıştır. Sponsorluk ve stantsız katılımlarımızın kayıtları ise devam ediyor. Ziyaretçi olarak da yine bu yıl 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.