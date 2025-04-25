Osmangazi Köprüsü'ne dev Kocaelispor bayrağı asıldı
– 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un bayrağı, taraftarın çağrısı üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi'ndeki Osmangazi Köprüsü'ne asıldı.
– 16 yıl sonra Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’un bayrağı, taraftarın çağrısı üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi’ndeki Osmangazi Köprüsü’ne asıldı.
1'inci Lig’de sezon bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Kocaelispor, 16 yıl sonra Süper Lig’e yükseldi. Taraftarlar, sosyal medya hesapları üzerinden Kocaelispor bayrağının İzmit Körfezi’ndeki Osmangazi Köprüsü’ne asılmasını istedi. Taraftarın talebi sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gerekli izinleri alarak yeşil-siyahlı bayrağı köprüye astı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, köprüye asılan bayrağın görüntülerini sosyal medya hesabından, “İstediniz, yaptık! Osmangazi Köprüsü yeşil-siyah!” ifadeleriyle paylaştı.
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