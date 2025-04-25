Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Osmangazi Köprüsü'ne dev Kocaelispor bayrağı asıldı

        – 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un bayrağı, taraftarın çağrısı üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi'ndeki Osmangazi Köprüsü'ne asıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 20:04 Güncelleme: 25.04.2025 - 20:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmangazi Köprüsü'ne dev Kocaelispor bayrağı asıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        – 16 yıl sonra Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’un bayrağı, taraftarın çağrısı üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi’ndeki Osmangazi Köprüsü’ne asıldı.

        1'inci Lig’de sezon bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Kocaelispor, 16 yıl sonra Süper Lig’e yükseldi. Taraftarlar, sosyal medya hesapları üzerinden Kocaelispor bayrağının İzmit Körfezi’ndeki Osmangazi Köprüsü’ne asılmasını istedi. Taraftarın talebi sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gerekli izinleri alarak yeşil-siyahlı bayrağı köprüye astı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, köprüye asılan bayrağın görüntülerini sosyal medya hesabından, “İstediniz, yaptık! Osmangazi Köprüsü yeşil-siyah!” ifadeleriyle paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köprüde deprem anı
        Köprüde deprem anı
        IMF'den Türkiye ekonomisine ilişkin açıklama
        IMF'den Türkiye ekonomisine ilişkin açıklama
        Oteldeki kameraların bantlandığı ortaya çıktı
        Oteldeki kameraların bantlandığı ortaya çıktı
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu
        Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu
        Yağmurlu bir hafta sonu
        Yağmurlu bir hafta sonu
        Trump: Ukrayna'da süreç kırılgan
        Trump: Ukrayna'da süreç kırılgan
        Bülent Uygun'un acı günü
        Bülent Uygun'un acı günü
        Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde finalde!
        Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde finalde!
        3 deprem arasında bağlantı var mı?
        3 deprem arasında bağlantı var mı?
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı

        Benzer Haberler

        Kocaelispor'dan Bülent Uygun'un vefat eden kızı için başsağlığı mesajı
        Kocaelispor'dan Bülent Uygun'un vefat eden kızı için başsağlığı mesajı
        Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası yarışları, Kocaeli'de başladı
        Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası yarışları, Kocaeli'de başladı
        6 yıldır kapalı olan tarihi cami için 'ihale' adımı
        6 yıldır kapalı olan tarihi cami için 'ihale' adımı
        Kocaeli merkezli "change" araç operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli merkezli "change" araç operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        'Change' çetesi çökertildi; 6 tutuklama
        'Change' çetesi çökertildi; 6 tutuklama
        Kocaeli'de ölümlü ve yaralamalı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 sanığa dava
        Kocaeli'de ölümlü ve yaralamalı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 sanığa dava