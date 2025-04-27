Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Hakemin centilmence hareketi takdir topladı

        İZMİT Avni Kalkavan Stadı'nda oynanan U-13 kategorisindeki Yahyakaptanspor-Kocaeli 61 FK karşılaşmasında anlamlı bir an yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 14:08 Güncelleme: 27.04.2025 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakemin centilmence hareketi takdir topladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İZMİT Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan U-13 kategorisindeki Yahyakaptanspor-Kocaeli 61 FK karşılaşmasında anlamlı bir an yaşandı. Müsabakada görev yapan genç hakem Ömer Kaan Bozkurt (17), İzmit Yahyakaptanspor’un kalecisi Oğulcan Dilber’in maç esnasında çözülen ayakkabı bağcıklarını bağlayarak örnek bir davranış sergiledi.

        Sporun centilmenlik ve yardımlaşma ruhunu sahaya yansıtan bu hareket, tribünlerde ve saha kenarında bulunan izleyicilerden büyük takdir topladı. Fair-play ruhunun sahadaki en güzel yansıması olarak hafızalara kazınan bu anlamlı an, aynı zamanda genç hakemlerin spora kattığı değerlerin de güçlü bir göstergesi oldu.

        Müsabakayı takip eden spor severler tarafından da olumlu not alan Bozkurt’un bu davranışı, özellikle alt yaş kategorilerinde sporun öz değerlerinin yaşatılması açısından önemli bir mesaj verdi.

        Karşılaşmanın adresi olan İzmit Avni Kalkavan Stadı, bu güzel fotoğraf karesiyle bir kez daha sporun sadece rekabet değil, aynı zamanda insani değerlerin de sahaya taşındığı bir alan olduğunu gösterdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        İşte HT Spor'da yayınlanan canlı maçlar!
        İşte HT Spor'da yayınlanan canlı maçlar!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Katolik dünyası Papa Francis'i uğurladı
        Katolik dünyası Papa Francis'i uğurladı
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor
        Sefalet içinde öldü
        Sefalet içinde öldü
        İspanya'nın kralı Barcelona!
        İspanya'nın kralı Barcelona!
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        Kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
        Kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        İsrailli turistlerden savaş suçu taahhüdü istendi
        İsrailli turistlerden savaş suçu taahhüdü istendi
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de binada çıkan yangnıda mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı
        Kocaeli'de binada çıkan yangnıda mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı
        Kocaeli'de otomobil bariyere çarptı; 2 ölü
        Kocaeli'de otomobil bariyere çarptı; 2 ölü
        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Polis memuru derede ölü bulundu
        Polis memuru derede ölü bulundu
        Kocaeli'de polis memuru derede ölü bulundu
        Kocaeli'de polis memuru derede ölü bulundu
        Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kaza kameraya yansıd...
        Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kaza kameraya yansıd...