Rapçi Lvbel C5 tutuklandı (2)
SUÇOLDUĞUNU BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİLvbel C5 ismiyle bilinen rap müzik sanatçısı Süleyman Burak Bodur'un ikametinin Darıca ilçesinde olduğu ve Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'Uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçu' kapsamında avukatıyla birlikte Gebze Adliyesi'ne çağrıldığı öğrenildi.
SUÇOLDUĞUNU BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Lvbel C5 ismiyle bilinen rap müzik sanatçısı Süleyman Burak Bodur’un ikametinin Darıca ilçesinde olduğu ve Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ‘Uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçu’ kapsamında avukatıyla birlikte Gebze Adliyesi’ne çağrıldığı öğrenildi. Bodur’un burada verdiği ifadesinde şarkı sözlerinde geçen sözleri kasıtlı şekilde yazmadığını, sadece sözlerin kafiyeleri uysun diye yazdığını ve bunun bir suç olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.
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