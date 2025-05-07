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        Kocaeli'de okul çatısında yangın

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bir lisenin çatısında yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 17:26 Güncelleme: 07.05.2025 - 17:30
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        Kocaeli'de okul çatısında yangın
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bir lisenin çatısında yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altında alındı.

        İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Gündoğdu Bayındırlık Kalıcı Konutları'ndaki Şehit Özcan Kan Fen Lisesi'nin çatısında, öğleden sonra yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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