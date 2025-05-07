Kocaeli'de okul çatısında yangın
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bir lisenin çatısında yangın çıktı.
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bir lisenin çatısında yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altında alındı.
İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Gündoğdu Bayındırlık Kalıcı Konutları'ndaki Şehit Özcan Kan Fen Lisesi'nin çatısında, öğleden sonra yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları sürüyor.
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