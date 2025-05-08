Yolcu otobüsü alev alev yandı
TEM Otoyolu Kocaeli'nin Körfez ilçesi geçişindeki dinlenme tesisinde duran şehirler arası yolcu otobüsü alev alev yandı.
TEM Otoyolu Kocaeli'nin Körfez ilçesi geçişindeki dinlenme tesisinde duran şehirler arası yolcu otobüsü alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak otobüs kullanılamaz hale geldi.
TEM Otoyolu Körfez ilçesi geçişindeki dinlenme tesisine gelen, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen şehirler arası yolcu otobüsü, yolcuların araçta olmadığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede otobüsün tamamını sardı. Tesisteki görevliler, vatandaşları bölgeden uzaklaştırıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yolcuların başka otobüsle yola devam ettiği öğrenildi.
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