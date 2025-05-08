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        Yolcu otobüsü alev alev yandı

        TEM Otoyolu Kocaeli'nin Körfez ilçesi geçişindeki dinlenme tesisinde duran şehirler arası yolcu otobüsü alev alev yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 10:21 Güncelleme: 08.05.2025 - 10:25
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        Yolcu otobüsü alev alev yandı
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        TEM Otoyolu Kocaeli'nin Körfez ilçesi geçişindeki dinlenme tesisinde duran şehirler arası yolcu otobüsü alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak otobüs kullanılamaz hale geldi.

        TEM Otoyolu Körfez ilçesi geçişindeki dinlenme tesisine gelen, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen şehirler arası yolcu otobüsü, yolcuların araçta olmadığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede otobüsün tamamını sardı. Tesisteki görevliler, vatandaşları bölgeden uzaklaştırıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yolcuların başka otobüsle yola devam ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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