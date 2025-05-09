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        Beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü Saniye Yılmaz, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:27 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:30
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        Beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü Saniye Yılmaz, hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi’nde meydana geldi. Saniye Yılmaz idaresindeki 09 AIR 738 plakalı motosiklet ile A.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen beton mikseri çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Saniye Yılmaz'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Beton mikserinin sürücüsü A.Ç. ise gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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