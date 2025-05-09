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        Beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü (3)

        KAZADAÖLEN SANİYE TOPRĞA VERİLDİKocaeli'nin Gebze ilçesinde kullandığı motosikletin beton mikseriyle çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Saniye Yılmaz'ın (23) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Gebze Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 19:43 Güncelleme: 09.05.2025 - 19:45
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        Beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü (3)
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        KAZADAÖLEN SANİYE TOPRĞA VERİLDİ

        Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kullandığı motosikletin beton mikseriyle çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Saniye Yılmaz’ın (23) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Gebze Adli Tıp Kurumu’nun morgundan alındı. Yılmaz'ın cenazesi, Kirazpınar Mahallesi Hz. Ömer Camisi’ne getirildi. Burada, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz, Pelitli Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        ŞOFÖR SERBEST

        Öte yandan, gözaltına alınan beton mikseri şoförü A.Ç. ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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