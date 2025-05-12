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        Kocaeli'de otomobille seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Fırat O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 01:45 Güncelleme: 12.05.2025 - 01:50
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        Kocaeli'de otomobille seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Fırat O.’nun kullandığı otomobil, beton aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

        Olay, saat 22.30 sırlarında Yeni Mahalle Ayaz Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde 34 GAL 303 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Fırat O.'ya kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların isabet etmesiyle yaralanan Fırat O.’nun direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sokak ürerindeki beton aydınlatma direğine çarparak durabildi. Silah seslerini duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Fırat O., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Fırat O’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve otomobilde inceleme gerçekleştirdi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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