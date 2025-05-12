Gölcük'te apartmanda çıkan yangında anne ve oğlu dumandan etkilendi
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 4 katlı apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında anne ve 5 yaşındaki çocuğu dumandan etkilendi.
KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde 4 katlı apartmanın 4’üncü katında çıkan yangında anne ve 5 yaşındaki çocuğu dumandan etkilendi.
Yangın akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde 4 katlı apartmanın 4’üncü katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında anne Ayşe S. ve 5 yaşındaki oğlu dumandan etkilendi. Anne ve oğlu ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangının 5 yaşındaki çocuğun çakmakla oynadığı sırada çıktığı öğrenildi. Anne ve çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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