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        Kocaeli'de kimyasal madde tankını temizlerken fenalaşan 4 işçi, tedaviye alındı

        KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir kimyasal madde depolama sahasında, bir tankı temizlerken fenalaşan 4 işçi, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 19:25 Güncelleme: 13.05.2025 - 19:30
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        Kocaeli'de kimyasal madde tankını temizlerken fenalaşan 4 işçi, tedaviye alındı
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        KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren bir kimyasal madde depolama sahasında, bir tankı temizlerken fenalaşan 4 işçi, tedaviye alındı.

        Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki OSB’de bulunan bir kimyasal madde depolama sahasında iddiaya göre, kimyasal maddelerin bulunduğu tankı temizleyen 4 işçi, saat 17.00 sıralarında zehirlenme belirtileri göstermesinin ardından fabrika yetkilileriyle birlikte Dilovası Devlet Hastanesi’ne başvurdu. İhbar üzerine hastaneye kimyasal olaylara müdahale aracının da bulunduğu itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, özel kıyafetler giyerek hastanenin bahçesinde bulunan KBRN ünitesinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından işçileri ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk etti. 4 işçi burada gözetim altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

        Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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