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        Balık tutarken 20 metreden denize düşüp yaralandı

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip 20 metre yüksekliğindeki kayalıklardan denize düşen V.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 12:06 Güncelleme: 16.05.2025 - 12:10
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        Balık tutarken 20 metreden denize düşüp yaralandı
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        KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip 20 metre yüksekliğindeki kayalıklardan denize düşen V.B.K. (21) yaralandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya mevkinde meydana geldi. V.B.K., balık tutarken dengesini kaybedip 20 metre yüksekliğindeki kayalıklardan denize düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 3 bot ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yapılan çalışmayla V.B.K.’yi bota alarak kıyıya çıkarıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen V.B.K., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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