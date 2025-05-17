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        Takla atıp hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 13:34 Güncelleme: 17.05.2025 - 13:40
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        Takla atıp hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Tatlıkuyu mevkisi D-100 kara yolu, Kuzey yan yolda meydana geldi. İstanbul yönüne giden M.C. idaresindeki 41 AYH 870 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Yol kenarındaki yön tabelalarının altına düşen otomobilin sürücüsü M.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araçta mahsur kalan M.C. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. M.C., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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