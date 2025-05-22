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        Kocaeli'de deprem tatbikatı; 2 bin 500 personel katıldı, 13 il destek verdi (2)

        HUZUREVİNDEDE TATBİKAT YAPILDIAFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Kocaeli merkezli gerçekleştirilen deprem tatbikatı kapsamında Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmit ilçesi Turgut Mahallesi'ndeki huzurevine hareket etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 16:06 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:06
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        Kocaeli'de deprem tatbikatı; 2 bin 500 personel katıldı, 13 il destek verdi (2)
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        HUZUREVİNDEDE TATBİKAT YAPILDI

        AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Kocaeli merkezli gerçekleştirilen deprem tatbikatı kapsamında Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmit ilçesi Turgut Mahallesi’ndeki huzurevine hareket etti. Senaryo gereği huzurevinde kalan 30 kişiden 27’si jandarma ekipleri tarafından, korku ve panik yaşayan 3 kişi ise ekipler tarafından sedyeye alınarak tahliye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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