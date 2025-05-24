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        Durdurulan minibüsten 35 bin paket kaçak sigara çıktı

        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde durdurulan minibüste yapılan aramada, 35 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 11:50 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:55
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        Durdurulan minibüsten 35 bin paket kaçak sigara çıktı
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        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde durdurulan minibüste yapılan aramada, 35 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde kapalı kasa bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada; 35 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' çerçevesinde işlem yapıldığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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