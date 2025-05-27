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        Ağabeyinin av tüfeği ile öldürdüğü kardeşi defnedildi

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde miras nedeniyle husumetli olduğu ağabeyi Fikri Küçük (59) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen İsmail Küçük (56) toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 14:01 Güncelleme: 27.05.2025 - 14:05
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        Ağabeyinin av tüfeği ile öldürdüğü kardeşi defnedildi
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde miras nedeniyle husumetli olduğu ağabeyi Fikri Küçük (59) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen İsmail Küçük (56) toprağa verildi.

        Olay, dün saat 14.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Sağol Sokak’ta meydana geldi. Fikri Küçük, miras nedeniyle husumetli olduğu kardeşi İsmail Küçük'e av tüfeğiyle ateş etti. Kurşunun isabet ettiği Küçük kanlar içinde yere yığıldı, Fikri Küçük kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan İsmail Küçük, hayatını kaybetti.

        Otopsi işlemlerinin ardından İsmail Küçük'ün cenazesi ailesi tarafından alınıp İzmit ilçesi Rahmet Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazının ardından kılınan namaz sonrası İsmail Küçük'ün cenazesi, Yuvacık Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Öte yandan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olaydan kısa süre sonra yakalanan Fikri Küçük'ün polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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