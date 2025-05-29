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        21 bin 600 litre sahte madeni yağ ele geçirildi

        KOCAELİ'de bir iş yerine yapılan operasyonda kaçakçılıkla mücadele kapsamında 21 bin 600 litre sahte yağ ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 14:17 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:20
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        21 bin 600 litre sahte madeni yağ ele geçirildi
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        KOCAELİ'de bir iş yerine yapılan operasyonda kaçakçılıkla mücadele kapsamında 21 bin 600 litre sahte yağ ele geçirildi.

        Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından il sınırları içerisindeki sanayi işletmelerinden topladığı atık madeni yağları arıtarak, ünlü markalara ait sahte kutu ve ambalajlara doldurmak sureti ile piyasaya sürdüğü tespit edilen M.K.'ye ait iş yerinde 27 Mayıs'ta arama yaptı. Aramada; piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan sahte 21 bin 600 litre madeni yağ ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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