TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde akıcı yoğunluk (2)

TEM Otoyolu İstanbul istikameti İzmit ilçesi geçişinde Gültepe ve Korutepe tünellerinin yer aldığı, Bekirdere Viyadüğü ile Daniş Koper Viyadüğü arasındaki kısımda, yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle saat 16.30 itibarıyla trafik yoğunluğu başladı. Yoğunluk yaklaşık 5 kilometre boyunca sürerken, Ankara istikametinde trafik normal seyrediyor.

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