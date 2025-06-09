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        TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde akıcı yoğunluk (2)

        TEMOTOYOLU'NUN İZMİT GEÇİŞİNDE YOĞUNLUKTEM Otoyolu İstanbul istikameti İzmit ilçesi geçişinde Gültepe ve Korutepe tünellerinin yer aldığı, Bekirdere Viyadüğü ile Daniş Koper Viyadüğü arasındaki kısımda, yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 17:40 Güncelleme: 09.06.2025 - 17:40
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        TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde akıcı yoğunluk (2)
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        TEMOTOYOLU'NUN İZMİT GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK

        TEM Otoyolu İstanbul istikameti İzmit ilçesi geçişinde Gültepe ve Korutepe tünellerinin yer aldığı, Bekirdere Viyadüğü ile Daniş Koper Viyadüğü arasındaki kısımda, yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle saat 16.30 itibarıyla trafik yoğunluğu başladı. Yoğunluk yaklaşık 5 kilometre boyunca sürerken, Ankara istikametinde trafik normal seyrediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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