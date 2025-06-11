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        Kocaeli'de, denizde kayıp ihbarı ekipleri harekete geçirdi

        KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde denize giren bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 17:50 Güncelleme: 11.06.2025 - 17:50
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        Kocaeli'de, denizde kayıp ihbarı ekipleri harekete geçirdi
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        KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde denize giren bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı.

        Kandıra’da, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne saat 14.00 sıralarında bir kişi tarafından Cebeci Sahili’nde denize giren birinin çırpındığı daha sonra da gözden kaybolduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede jet ski ve bot ile arama çalışması başlatan ekipler, denizde kimseye rastlamadı.

        Bölgede arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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