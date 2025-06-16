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        Kocaeli'de, tabela direğine çarpan kamyonun şoförü yaralandı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, yol ayrımındaki tabela direğine çarpan kamyonun şoförü M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 04:18 Güncelleme: 16.06.2025 - 04:18
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        Kocaeli'de, tabela direğine çarpan kamyonun şoförü yaralandı
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde, yol ayrımındaki tabela direğine çarpan kamyonun şoförü M.Ç., yaralandı.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Yenidoğan Mahallesi geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden M.Ç. idaresindeki 54 AIB 692 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol ayrımındaki tabela direğine çarptı. Kazada, aracın sürücü kabini ezilirken, sıkışan M.Ç. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla M.Ç., sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından M.Ç., Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 yan yolda ulaşım bir süre aksarken, kamyonun çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

        Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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