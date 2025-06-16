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        Cezaevi arkadaşını alacak meselesi nedeniyle öldürmüş

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde cadde ortasında Fuat İpşır'ı (55) tabancayla vurarak öldüren M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 12:17 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:20
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        Cezaevi arkadaşını alacak meselesi nedeniyle öldürmüş
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde cadde ortasında Fuat İpşır’ı (55) tabancayla vurarak öldüren M.T., tutuklandı. M.T.’nin emniyetteki ifadesinde, İpşır’ın cezaevi arkadaşı olduğunu ve cinayeti alacak nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.

        Olay, 7 Haziran’da Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Fuat İpşır yürürken bir kişi tarafından tabancayla başından vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İpşır ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Fuat İpşır doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İpşır’in cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Fuat İpşır, 8 Haziran’da öğle namazı sonrası Mehmet Ali Paşa Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Fuat İpşır’ın ölümüne neden olan kişinin M.T. olduğu tespit edildi. Ekipler, M.T.’yi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan M.T. sevk edildiği Kocaeli Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

        Öte yandan, emniyetteki ifadesinde Fuat İpşir ile cezaevi arkadaşı olduğunu belirten M.T., kendisinden birkaç kez borç almasına rağmen ödemediğini, olay günü de yine borç meselesi hakkında konuştuklarını söyledi. M.T.’nin, olumsuz cevap alması üzerine aralarında kavga çıktığını, silahı olduğunu görünce de yanındaki silahı ile ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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