Başiskele Belediyesi'nde usulsüzlük soruşturmas; 5 personel görevden uzaklaştırıldı

– KOCAELİ’nin Başiskele ilçesindeki belediyede İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde görev yapan 5 personel hakkında, 'yapı kullanma izin belgelerine mevzuat dışı şekilde şantiye şefi olarak imza attıkları' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Usulsüz işlemlerle gelir elde ettikleri öne sürülen personeller, belediye başkanlığının talimatıyla görevden uzaklaştırıldı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Güzel işlerimize gölge düşürme ihtimali olan bu ve benzeri hiçbir girişime, bugüne kadar müsamahamız olmadığı gibi bundan sonra da olmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Başiskele Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde görevli 5 kişi hakkında şantiye şefi olarak yapı kullanma izin belgelerine mevzuat kapsamı dışında imza attıkları; bu işlemlerle usulsüz gelir ettikleri gerekçesiyle geçen hafta soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 5 kişi, başkanlık makamının talimatıyla görevden uzaklaştırıldı.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İmar ve şehircilik müdürlüğümüz ile yapı kontrol müdürlüğümüzde görevli 5 personel hakkında, görevlerini suiistimal ettikleri gerekçesiyle işlem başlatılmıştır. İlgili personeller başkanlık makamının talimatıyla işten uzaklaştırılmış, haklarında teftiş işlemleri başlamıştır. Hali hazırda belediye yetkileri çerçevesinde tüm yaptırımlar uygulanmış olup belediyemiz hukuki süreci taraf olarak takip etmektedir. Güzel işlerimize gölge düşürme ihtimali olan bu ve benzeri hiçbir girişime, bugüne kadar müsamahamız olmadığı gibi bundan sonra da olmayacaktır” ifadelerine yer verildi.