Kocaeli'de tefeci operasyonunda 4 tutuklama
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde tefecilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 4 kişi tutuklandı.
KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde tefecilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 4 kişi tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çayırova ilçesinde tefecilik yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 18 Haziran’da eş zamanlı operasyon düzelendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 56 adet müştekilere ait olduğu değerlendirilen senet, çok sayıda borç ve alacaklılara ait olduğu değerlendirilen notlar ile ajandalar ve 2 adet senet koçanı ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.