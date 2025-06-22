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        Otomobil, bariyerlere çarpıp ağaçlık alana düştü; 4 yaralı

        KOCAELİ'ninBaşiskele ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra ağaçlık alana düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 16:41 Güncelleme: 22.06.2025 - 16:45
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        Otomobil, bariyerlere çarpıp ağaçlık alana düştü; 4 yaralı
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        KOCAELİ'ninBaşiskele ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra ağaçlık alana düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Yuvacık Yakacık Mahallesi Ulu Önder Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada; H.Ö. idaresindeki 34 GN 2923 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ardından ağaçlık alana düştü. Otomobilde bulunan sürücü ile S.Ö., A.Ö. ve E.Ö. araçta sıkışırken, ihbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince çıkartılan yaralılar ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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