TEM'de durdurulan kargo aracından 4 ton kıyılmış kaçak tütün çıktı

TEMOtoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan kargo aracında 4 ton kıyılmış kaçak tütün ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi İstanbul istikametine seyir halinde olan bir kargo aracını durdurdu. Aramada 4 ton kıyılmış kaçak tütün, 5 bin 340 paket elektronik sigara tütünü, 4 bin 660 paket gümrük kaçağı sigara, 5 bin 260 paket gümrük kaçağı puro ve 54 elektronik sigara ele geçirildi. Kargo aracının şoförü hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.