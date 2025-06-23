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        TEM'de durdurulan kargo aracından 4 ton kıyılmış kaçak tütün çıktı

        TEMOtoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan kargo aracında 4 ton kıyılmış kaçak tütün ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:20 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:25
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        TEM'de durdurulan kargo aracından 4 ton kıyılmış kaçak tütün çıktı
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        TEMOtoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan kargo aracında 4 ton kıyılmış kaçak tütün ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi İstanbul istikametine seyir halinde olan bir kargo aracını durdurdu. Aramada 4 ton kıyılmış kaçak tütün, 5 bin 340 paket elektronik sigara tütünü, 4 bin 660 paket gümrük kaçağı sigara, 5 bin 260 paket gümrük kaçağı puro ve 54 elektronik sigara ele geçirildi. Kargo aracının şoförü hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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